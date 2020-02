Godzilla vs Kong: la Warner Bros. svela i primi dettagli sul merchandise ufficiale

Con uno dei crossover più epici della storia del cinema, nei prossimi mesi potremo assistere all'attesissimo scontro tra il re dei mostri, Godzilla, e il Re dell'Isola del Teschio, King Kong. Per l'occasione la Warner Bros. lancerà un mercahndise d'eccezione, del quale ha appena rivelato i primi dettagli.

Poche ore fa le case di produzione Legendary Pictures e Warner Bros. Pictures hanno rivelato che costumi, action figures, abbigliamento, accessori, Funko POP! e persino Escape Room a tema saranno presto accessibili ai milioni di fan dei due colossi.

L'annuncio è avvenuto attraverso il seguente comunicato stampa:

"In previsione del lancio del film Godzilla vs. Kong da parte di Legendary Pictures e di Warner Bros. Pictures, nelle sale dal 20 novembre 2020, Legendary e Toho Co. Ltd. hanno annunciato un'offerta diversificata di gadget ed esperienze programmate per l'uscita del film. Il colosso internazionale dei giocattoli Playmates è stato nominato partner principale per i prossimi prodotti a tema Godzilla vs. Kong, oltre a linee di prodotti aggiuntivi con Legendary's Monsterverse e Classic Toho Monsters."

I partner sono tanti e tutti leader internazionali del loro settore: Bioworld (abbigliamento e accessori), Ruby (designer e produttore di costumi), Funko POP!, 60Out (Escape Room ) e infine la Virtual Reality Company (VRC, per la realtà virtuale).

La pellicola arriverà in Italia il prossimo 19 novembre, con un giorno d'anticipo rispetto alle sale d'oltreoceano e vedrà impegnati Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Per altre curiosità approfondite il ruolo di Jessica Henwick insieme a noi e scoprite quanto sarà grande King Kong nelle prime immagini del film, nel quale, forse, sarà presente un'attesissima scena di Adam Wingard.