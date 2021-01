Godzilla vs King Kong, Guillermo del Toro vuole un crossover con Pacific Rim

Tra i tanti fan entusiasti del trailer ufficiale di Godzilla vs Kong c'è anche Guillermo del Toro, che ha svelato su Twitter il suo desiderio di vedere sul grande schermo il tanto richiesto crossover tra il MonsterVerse e Pacific Rim.

"Personalmente ho adorato vedere neon, battaglie marine, demolizioni di edifici, ecc. Perché segretamente - magari - l'universo di Pacific Rim coesiste con il Kaijuverse di Legendery e , forse, un giorno potranno scontrarsi!" ha scritto il regista, mettendo però le mani avanti per evitare fraintendimenti: "Sto parlando solamente da fan comunque, non ci sono piani per un mio ritorno."

Si parla di un potenziale crossover del franchise ormai da diverso tempo, in particolare da quando Steven S. DeKnight, regista di Pacific Rim - La Rivolta, ha rivelato a sua volta la sua volontà di fare incontrare i due universi nel 2017. Tuttavia, anche in quel caso si è trattato più che altro di una suggestione e non di una reale possibilità di vedere i due franchise insieme sul grande schermo.

"Per me sarebbe bello che l'universo di Pacific Rim si unisca a quello dei mostri della Legendary, sembra il passo successivo più naturale possibile" aveva dichiarato DeKnight, "E dopo i piani generali dopo il terzo episodio, ci siamo detti che potrebbe accadere, è una possibilità. Non è una certezza, stiamo parlando sempre a livello teorico, ma come fan amerei vedere una cosa del genere".