Godzilla vs King Kong: guida completa ai due franchise, dal 1933 ad oggi!

Tra i 10 mostri più spaventosi della storia del cinema ci sono senza dubbio anche Godzilla e King Kong, due icone dello spettacolo sul grande schermo ben prima del MonsterVerse della Warner Bros..

In occasione dell'uscita statunitense di Godzilla vs Kong, il nuovo film della saga diretto da Adam Wingard, vi proponiamo la lista completa dei film con i due celebri mostri dal 1933 ad oggi, comprendente tutti i titoli editi in Italia!

Tutti i film di King Kong:

King Kong (1933)

Il figlio di King Kong (1933)

Il trionfo di King Kong 1962)

King Kong - Il gigante della foresta (1967)

King Kong (1976)

King Kong 2 (1986)

King Kong (2005)

Kong: Skull Island (2017)

Godzilla vs Kong (2021)

Tutti i film di Godzilla:

Godzilla (1954)

Il re dei mostri (1955)

Il trionfo di King Kong (1962)

Nel favoloso impero dei mostri (1964)

Ghidorah! Il mostro a tre teste (1964)

L'invasione degli astromostri (1965)

Il ritorno di Godzilla (1966)

Il figlio di Godzilla (1967)

Gli eredi di King Kong (1968) [titolo italiano a dir poco fuorviante, dato che il film non ha nulla a che vedere con King Kong, ndr]

Godzilla - Furia di mostri (1971)

Godzilla contro i giganti (1972)

Ai confini della realtà (1973)

Godzilla contro i robot (1974)

Godzilla - Distruggete Kong! La Terra è in pericolo! (1975) [altro titolo fuorviante, ndr]

Il ritorno di Godzilla (1984)

Godzilla contro Biollante (1989)

Godzilla contro King Ghidorah (1991)

Godzilla contro Mothra (1992)

Godzilla (1998) [primo remake hollywoodiano, ndr]

Godzilla (2014) [secondo remake hollywoodiano, primo episodio del MonsterVerse, ndr]

Shin Godzilla (2016)

Godzilla: Il pianeta dei mostri (2017)

Godzilla: Minaccia sulla città (2018)

Godzilla: Mangiapianeti (2018), di Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita

Godzilla: King of the Monsters (2019) [MonsterVerse, ndr]

Godzilla vs Kong (2021) [MonsterVerse, ndr]

In attesa di scoprire la data di uscita di Godzilla vs Kong per il mercato italiano, adesso avete qualche film da recuperare!