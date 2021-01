Godzilla in versione Cookie Monster, a caccia di biscotti in una nuova divertente immagine

Due dei più impressionanti mostri della storia del cinema saranno presto uno di fronte all'altro nell'attesissimo Godzilla vs Kong, e la fantasia del pubblico è già al lavoro su ciò che ci si potrà aspettare dal film. Qualcuno, però, ha visto qualche analogia tra uno dei protagonisti a un personaggio decisamente meno inquietante.

Si tratta di Cookie Monster, il simpatico divoratore di biscotti di Sesame Street. Un utente Reddit ha condiviso la divertente immagine di una statua, in cui Godzilla assume le sembianze del mostriciattolo dal pelo blu, originariamente conosciuto nella traduzione italiana con il nome di Pasticcino.

A ben guardare, poi, sulla punta della coda emerge anche un altro personaggio di Sesame Street, Grover. Il post, ad opera dell'utente ZillaSquad, è visibile anche in calce all'articolo.

Dopo il nuovo rinvio dell'uscita, Godzilla vs Kong arriverà al cinema e su HBO Max il prossimo 31 marzo. I dettagli della trama non sono ancora chiari, così come il futuro del cosiddetto Monster-Verse.

Sia Godzilla che Cookie Monster sono entrati, ognuno a suo modo, nella cultura pop e nell'immaginario collettivo, anche se per ovvi motivi non c'è mai stato un crossover ufficiale tra questi personaggi così diversi. Non sappiamo se la statua vista su Reddit sia in vendita, ma per quanto riguarda il merchandising di Godzilla vs Kong è disponibile il set Funko POP! dedicato al film.