Godzilla v Kong esagerato: ci sarà una battaglia lunga 18 minuti!

Sale l'hype in attesa dell'uscita di Godzilla vs Kong, nuovo capitolo del MonsterVerse della Legendary Pictures il cui titolo non lascia troppo spazio all'immaginazione nel momento in cui si voglia provare ad indovinare di cosa parlerà la storia.

Nel corso di una recente intervista promozionale, infatti, il compositore della colonna sonora Junkie XL ha anticipato che il film conterrà una sequenza d'azione della durata di quasi venti minuti. E, almeno in parte, sarà ambientata su una portaerei.

Il musicista è apparso di recente al Film Junkee Vodka Stream e, pur non rivelando troppo, ha spiegato che i recenti spot tv per Godzilla v Kong hanno mostrato solo la punta dell'iceberg: "Non ho intenzione di rovinare la sorpresa a qualcuno o farmi sfuggire cose di cui non dovrei parlare, ma posso dire che è un film spettacolare. Qualche giorno fa è stata mostrata una clip, mi pare. Uno spot di quaranta secondi, una cosa del genere. Bene, quella scena dura diciotto minuti ed è totalmente fuori di testa."

Avendo siglato le musiche di Mad Max: Fury Road Junkie XL ne sa qualcosa di azione ininterrotta, e stando alle sue parole il regista Adam Wingard non si è trattenuto da questo punto di vista. Del resto gli slogan del film parlano della 'battaglia del secolo', e i fan di Godzilla e King Kong non si aspettano nulla di meno.

Ricordiamo che il film, oltre alle due superstar mostruose, vanterà anche un cast di prim'ordine che include Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Eiza Gonzalez e Kyle Chandler. Per altri approfondimenti recuperate il nuovo poster ufficiale di Godzilla v Kong.