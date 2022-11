Godzilla, finalmente è ufficiale: nel 2023 uscirà al cinema un nuovo film della Toho

Mentre il futuro di Legendary è ancora da decidere tra Warner e Sony, la famosa casa di produzione giapponese Toho ha annunciato un nuovo film di Godzilla, che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2023.

Come potete vedere nel post riportato in calce all'articolo, qualche ora fa la Toho ha celebrato il "Godzilla Day" con un grosso annuncio, rivelando che un nuovo capitolo del franchise cinematografico di Godzilla uscirà il prossimo anno. L'appuntamento? E' fissato per il 3 novembre 2023!

Purtroppo, tutto ciò che sappiamo al momento è che Takashi Yamazaki (Lupin III: The First) sarà il regista del nuovo film, che sarà ufficialmente il 30esimo film live action di Godzilla nella lunga saga realizzata dalla Toho. Il film live-action di Godzilla più recente prodotto dalla Toho è stato il capolavoro Shin Godzilla, diretto da Hideaki Anno e uscito nel 2016. L'autore di Evangelion, tra l'altro, tornerà proprio nel 2023 con Shin Kamen Rider, capitolo conclusivo di una trilogia tematica 'Shin' che include anche Shin Ultraman, uscito nel 2022.

Per quanto riguarda Godzilla, invece, il grande pubblico aspetta novità anche da Hollywood con Godzilla vs Kong 2 atteso per il 2024: il film, che fa parte del MonsterVerse della Legendary Pictures, sarà diretto ancora una volta da Adam Wingard, autore del precedente Godzilla vs Kong.