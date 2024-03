Godzilla trasformato in statuetta Oscar con papillon è la cosa più bella che vedrete oggi

Godzilla Minus One potrebbe vincere agli Oscar 2024 nella categoria dei migliori effetti speciali, ma il suo regista Takashi Yamazaki ha già trionfato con il miglior outfit e sopratutto il miglior gadget.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, l'autore di Godzilla Minus One si è presentato sul tappeto rosso del Dolby Theatre con un Godzilla dorato a forma di Oscar (o un Oscar a forma di Godzilla dorato?) e impreziosito perfino da un mini-papillon, giusto perché lo richiede l'occasione.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Godzilla Minus One ha trionfato ai Japan Academy Awards, gli Oscar giapponesi, dove ha portato a casa ben otto statuette: miglior film dell'anno, miglior sceneggiatura a Takashi Yamazaki, miglior attrice non protagonista a Sakura Ando, miglior fotografia a Kozo Shibasaki, miglior illuminazione a Nariyuki Ueda, miglior direzione artistica a Anri Jojo, miglior suono a Hisafumi Takeuchi e miglior montaggio a Ryuji Miyajima. Agli Oscar si contenderà il premio per i migliori effetti speciali con The Creator di Gareth Edwards, che eventualmente Takashi Yamazaki dividerà con i suoi colleghi effettisti Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi e Tatsuji Nojima.

La diretta della 96esima edizione degli Academy Awards è iniziata, in diretta su Ra 1 con la conduzione italiana affidata ad Alberto Matano: continuate a seguirci per tutte gli aggiornamenti.