Il Godzilla Termonucleare diventa una grandiosa action figure: in arrivo nuovo merchandise

Mentre i fan di tutto il mondo attendono fiduciosi buone nuove sul crossover Godzilla vs Kong di Adam Wingard, magari un primo teaser poster o un teaser trailer, data l'uscita a novembre, la scorsa settimana è stato presentato ufficialmente in Giappone tantissimo nuovo merchandising dedicato ai Kaiju della Toho.

Quattro, soprattutto, gli articoli che hanno catturato più degli altri l'attenzione dei fan di Godzilla e degli altri mostri giapponesi, dedicati tanto al passato dei personaggi quanto alle nuove "sembianze" in casa Warner Bros e Legendary Pictures. Sono state mostrate infatti due nuove figure e due splendidi busti.



Per quanto riguarda le figure, una è dedicata al Godzilla Termonucleare visto alla fine del gigantesco Godzilla II: King of the Monster di Michael Dougherty, quando scaglia tutta la sua furia contro King Ghidorah, riducendolo a brandelli e riconquistando il suo primato di Re dei Mostri. La seconda è invece dedicata a Mothra.



Per quanto riguarda i busti, invece, sembrano oggetti commemorativi della figura di Godzilla, uno dedicato alla sua forma originale, quella del mitico film del 1954 diretto da Ishiro Honda, mentre un altro tutto virato al nuovo Godzilla protagonista del MonsterVerse.



Vi ricordiamo che Godzilla vs Kong è atteso nelle sale americane il prossimo 19 novembre 2020.