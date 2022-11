Godzilla: lo studio giapponese Toho sta lavorando ad un film per il 69esimo anniversario!

Grazie al successo conquistato con il MosterVerse, Godzilla ha avuto un vero e proprio rilancio. Dopo i buoni risultati (rapportati al periodo pandemia) dell'ultimo capitolo, lo studio Toho che concede in licenza il personaggio alla Warner, ha annunciato la lavorazione di un film incentrato su Godzilla.

La pellicola sarà realizzata in occasione del 69esimo anniversario dell'uscita del primo film di Godzilla in Giappone che, con la distribuzione mondiale, ha reso il personaggio una vera e propria icona cinematografica in tutto il mondo. Negli ultimi anni è ritornato in auge grazie all'universo MosterVerse della Warner che ha rilanciato definitivamente il cinema basato sui mostri e sul sovrannaturale.

Mentre si inizia a parla di un sequel di Godzilla vs Kong, lo studio giapponese Toho, oltre alla data di uscita fissata per 3 novembre 2023, ha comunicato pochissime informazioni su questo prodotto. Il film, a quanto pare, sarà diretto da Takashi Yamazaki. Il profilo Twitter ufficiale della casa di produzione ha condiviso una prima immagine teaser contenente il logo di questo misterioso nuovo film su Godzilla. Questo sarà ila prima pellicola live-action sul personaggio che Toho realizza direttamente dopo Shin Godzilla uscito nel 2016.

Mentre in Giappone cercano di tornare alle origini, negli USA si discute di su chi si concentrerà il sequel di Godzilla vs Kong. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!