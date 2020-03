Godzilla: a sorpresa un concept art scartato prima del criticato film di Roland Emmerich

Ora le cose sembrano andare un po' meglio ma alla fine degli anni '90 ad Hollywood, Godzilla non viveva un bel periodo. Il problema fu la versione americana del celebre kaiju giapponese, nel film diretto da Roland Emmerich e con protagonisti Matthew Broderick e Jean Reno. Ora un concept art precedente al film è comparso su Twitter.

E forse avrebbe cambiato quantomeno l'opinione negativa sul design hollywoodiano di Godzilla da parte dei fan. Un appassionato ha pubblicato un concept art di Ricardo Delgado e Carlos Huante. E il look di Godzilla appare certamente migliore rispetto a quello visto nel film del 1998.



"Adoro questo sfortunato film americano su Godzilla del 1994 mai realizzato, e voglio guardare questo concept di Godzilla and the Gryphon di Ricardo Delgado e la sceneggiatura di Ted Elliott e Terry Rossio era molto interessante. Ma sfortunatamente questo film è stato sostituito dal film del 1998 God 'non' zilla" spiega ironicamente il fan.

Il concept art onora il design classico di Godzilla, con le zampe palmate e un look molto più terrificante di quello visto nel film di Roland Emmerich.

In Godzilla (1998), in seguito ad esperimenti nucleari francesi, le radiazioni modificano geneticamente le iguane di alcune isole dell'arcipelago polinesiano. Una di loro cresce a dismisura raggiungendo grandezze titaniche e raggiungendo New York, dove inizia a seminare il panico.

Dean Devlin spiegò cosa andò storto nel film di Roland Emmerich e in passato aveva elencato anche gli errori di Godzilla non perdonati dai fan.