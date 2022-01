Godzilla, Roland Emmerich ammette: 'non volevo girare quel film!'

Durante la promozione del suo ultimo film, Moonfall, Roland Emmerich ha rivelato a The Hollywood Reporter che nel lontano 1998 non voleva girare il film Godzilla e ne ha spiegato i motivi. Il regista è famoso per i suoi "film catastrofici" di successo come Stargate, Independence Day, The Day After Tomorrow e 2012.

La prima versione americana di Godzilla è stata proprio quella di Emmerich nel 1998, la Warner Bros. ha rivisitato il franchise nel 2014 con una nuova pellicola fino ad arrivare a Godzilla: King of the Monsters nel 2019 e Godzilla vs. Kong dell'anno scorso. Secondo i rumors dovrebbe arrivare un nuovo film di Godzilla ma ancora non c’è niente di ufficiale.



Tornando al 1998, il regista ha ammesso: "Non volevo fare Godzilla. Ma mi hanno fatto un accordo e ho detto: 'OK, facciamolo in modo davvero radicale', speravo di dissuaderli ma il proprietario di Godzilla Toho ha detto: "Oh, lo chiameremo il nuovo Godzilla, il Godzilla di Hollywood. Allora, possiamo ancora fare il nostro grasso Godzilla". Ho detto: 'Me**a!' Lavoravo costantemente al mio film sulle meteore, ed è stato spazzato via da Godzilla e poi, all'improvviso, è arrivato Michael Bay e l'ha fatto per primo", ha spiegato Emmerich.



Non sorprende apprendere che Emmerich non voleva fare un film su una proprietà esistente considerando che ha recentemente detto a ComicBook.com che preferisce lavorare su idee originali.



Quando gli è stato chiesto se fosse interessato ad affrontare film Marvel, DC o Star Wars ha ammesso: "Non proprio. Semplicemente non mi piace così tanto, altre persone lo fanno. Cerco sempre di fare film originali. È solo il mio genere, ci sono altre persone che possono assolvere il compito. Voglio dire, ci sono così tanti grandi registi là fuori". Quando gli è stato chiesto se segue il MCU, ha spiegato: "Direi che non li vedo tutti, ma ne vedo molti".



E mentre Emmerich pensa già al sequel di Moonfall, la pellicola uscirà al cinema il 3 febbraio 2022.