Godzilla: una riproduzione a grandezza naturale per il nuovo parco a tema giapponese

Una riproduzione a grandezza "naturale" di Godzilla è diventata il fiore all'occhiello di una parco a tema in Giappone. Il Re di tutti i mostri adesso è al centro di un parco situato a Nijigen no Mori e le sue proporzioni sono assolutamente da capogiro. Il tutto in tempo per l'uscita l'anno prossimo del kolossal della Warner: Godzilla vs. Kong.

La statua in questione ha un'altezza di circa 22 metri per una lunghezza che si estende per oltre 120 metri ed è stata rivelata presso il parco situato su Awaji Island (vicino la città di Kobe) nella giornata di giovedì scorso, 8 ottobre, nel corso di una cerimonia ufficiale. La statua è già accessibile da tutti i fan che si recheranno al parco e questa è posizionata in modo da far sembrare che il mostro stia emergendo dal sottosuolo. Sembra quasi un mix tra una balena e un gorilla.

Un portavoce di Pasona Group (la compagnia che si occupa della gestione del parco tematico) ha dichiarato: "Per quanto ne sappiamo questo è l'unico Godzilla a grandezza naturale mai costruito. Ci piacerebbe molto che i fan di Godzilla, inclusi quelli all'estero, venissero ad ammirare l'imponenza del mostro che hanno solo potuto immaginare da un grande schermo".

Non dimentichiamo che nel 2021 è atteso nelle sale il kolossal e crossover Godizlla vs. Kong, l'attesa pellicola del MonsterVerse che vedrà i due iconici giganti a confronto. Diretto da Adam Wingard, il film vede nel cast Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Eiza González, Kyle Chandler, Jessica Henwick, Zhang Ziyi, Julian Dennison e Millie Bobby Brown, per un'uscita prevista nelle sale il 21 maggio 2021. Di recente è stato rivelato il logo ufficiale di Godizlla vs. Kong, la cui soundtrack sarà curata da Junkie XL.

Di seguito tutte le foto dedicate alla gigantesca statua del parco a tema.