Godzilla pronto a battagliare con Aladdin e Rocketman al box-office

Aladdin ha superato le aspettative al box-office del week-end del Memorial Day con un incasso da 112 milioni di dollari ma il prossimo fine settimana sarà più complicato, visto che in programma ci sono alcune nuove uscite che attireranno un pubblico di amanti della musica come Rocketman. Con un titolo che potrebbe scalare la vetta: Godzilla II.

Warner Bros. e Legendary Pictures portano al cinema il terzo capitolo del MonsterVerse, ovvero Godzilla: King of the Monsters, che ha una proiezione d'apertura intorno ai 55-65 milioni di dollari. Per il momento il responso dei critici è piuttosto contrastante, con un punteggio del 56% su Rotten Tomatoes.

Le proiezioni sul sequel sono decisamente inferiori rispetto ai 93,1 milioni di dollari incassati dall'ultimo Godzilla di Gareth Edwards nel 2014. Godzilla: King of the Monsters dovrebbe attestarsi più o meno sui livelli di Kong: Skull Island che arrivò a 61 milioni di dollari nel marzo 2017. Le reazioni della stampa americana sono molto varie e tendono sinora ad essere negative. Potete farvi un'idea sul film leggendo la nostra recensione di Godzilla II.



In tutto il mondo il film incassò 566 milioni di dollari e un risultato simile per King of the Monsters farebbe da ottimo apripista per il prossimo capitolo del franchise, Godzilla vs. Kong.

Godzilla: King of the Monsters vede la gigantesca creatura titanica combattere contro alcuni dei suoi rivali più famosi, guidati dal drago a tre teste, King Ghidorah.

In mezzo a questa battaglia titanica l'umanità cerca di sopravvivere mentre l'agenzia Monarch cerca d'imparare a comunicare con le creature.

Nel cast del film troviamo Kyle Chandler, Vera Farmiga e la giovane star di Stranger Things, Millie Bobby Brown.

Il ritorno di Ken Watanabe è l'unico - insieme a quello di Sally Hawkins - rispetto al cast del film precedente.