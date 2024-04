Godzilla morirà nel MonsterVerse? Adam Wingard potrebbe averci dato un indizio

Mentre Godzilla e Kong conquistano il box office, si guarda già al futuro del MonsterVerse: dopo un'alleanza inedita, i due kaiju torneranno a essere rivali? Ma soprattutto quale sarà il futuro del Re dei Mostri e di Kong?

Godzilla potrebbe essere meno longevo di quello che crediamo e Adam Wingard, regista di Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero potrebbe essere deciso a "uccidere" la lucertola gigante nel MonsterVerse. La teoria sarebbe nata a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Wingard circa il suo film preferito di Godzilla dove ci troviamo dinanzi a un nemico davvero temibile per il Re dei Mostri: "Uno dei miei migliori film di Godzilla è Godzilla vs. Destoroyah - ha detto Wingard a Discussing Films - il motivo? Non credo che ci sia nessun altro film di Godzilla, forse al di fuori di Minus One e l'originale del 1954, non ha mai raggiunto livelli emotivi così elevati".

Il punto critico, nel finale del film Toho, è proprio la morte di Little Godzilla a seguito dello scontro con Destoroyah, un kaiju gigantesco. Una volta visto Godzilla Jr. morire, Godzilla in preda al lutto, aumenta esponenzialmente i suoi raggi e soccombe a essi: "La prima volta che l'ho visto mi sono venute le lacrime agli occhi - ha rivelato il regista di Godzilla e Kong: Il Nuovo impero - e in parte ciò è dovuto alla grande colonna sonora di Akira Ifukube presente in quella scena".

Dobbiamo, dunque, aspettarci di salutare Godzilla? Probabilmente no: Wingard ha dichiarato di essere alla ricerca di un momento commovente come quello di Godzilla vs. Destoroyah e per ricrearlo potrebbe non essere necessaria la morte del Re dei Mostri. Ma quando esce il nuovo film del MonsterVerse?

