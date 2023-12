Godzilla Minus One è ufficialmente il più grande successo di sempre per la saga

Il successo planetario di Godzilla Minus One ha spinto il capolavoro di Takashi Yamazaki verso una nuova vetta box office, dato che in queste ore il film è diventato il capitolo della saga originale giapponese di maggior successo di sempre.

In queste ore, infatti, Godzilla Minus One ha raggiunto gli 80 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo, stabilendo così il nuovo record della saga e diventando il film giapponese di Godzilla giapponese con il maggior incasso mai registrato a livello globale. Il profitto è stratosferico, considerato che secondo il regista il budget di Godzilla Minus One è addirittura inferiore a quello precedentemente riportato di appena 15 milioni di dollari, e dovrebbe aggirarsi più dalle parti dei 10 milioni.

Da ricordare che, oltre al grande successo di pubblico, Godzilla Minus One è stato applaudito all'unanimità anche dalla critica, ed è comparso in numerose classifiche di fine anno in giro per il mondo. Addirittura, il film è anche rientrato nella shortlist finale dei candidati agli Academy Awards nella categoria Migliori effetti visivi, e al momento della stesura di questo articolo è ancora in gara e in attesa di scoprire se otterrà una nomination ufficiale agli Oscar 2024.

Nei giorni scorsi, tra l'altro, è stata annunciata la nuova versione Godzilla Minus One/Minus Color, un'edizione in bianco e nero che uscirà nelle sale giapponesi a partire dal 12 gennaio 2024.