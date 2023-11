Godzilla Minus One, il trailer ufficiale: svelata la data d'uscita italiana!

Dopo il trailer di Monarch: Legacy of Monsters, la prima serie tv del MonsterVerse di Legendary Pictures in arrivo in esclusiva su Apple TV+, in queste ore è stato pubblicato anche il nuovo trailer ufficiale di Godzilla Minus One, nuovo film della saga ufficiale giapponese prodotta dalla Toho.

Il trailer inizia mostrando tutta la distruzione di cui è capace l'iconico kaiju, che fa a pezzi una nave da guerra militare con pochissimo sforzo. Le conseguenze devastanti delle sue azioni, però, inferiscono su un Giappone già in ginocchio, che ha appena perso la Seconda Guerra Mondiale ed è stato annichilito dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki.

Quando Godzilla Minus One arriverà nei cinema, segnerà il 37esimo capitolo della lunga serie della Toho: il progetto, pensato per festeggiare i 70 anni di Godzilla che verranno celebrati nel 2024, . è il primo film di Godzilla realizzato dalla Toho Godzilla dal 2018. Diretto da Takashi Yamazaki, il film ha fatto il suo debutto in anteprima in Giappone proprio questa settimana, per la precisione da ieri 3 novembre, in occasione del Godzilla Day. Inoltre, possiamo confermarvi che Godzilla Minus One uscirà in contemporanea mondiale anche in Italia: se siete fan del mitico kaiju, le date da segnare sul calendario sono quelle che vanno dall’1 al 6 dicembre 2023, quando Godzilla Minus One arriverà nelle nostre sale grazie ad un evento speciale Nexo Digital. In Italia, Godzilla Minus One sarà distribuito in versione originale sottotitolata.

Per altri contenuti, vi anticipiamo che Godzilla Minus One sarà uno dei film più lunghi di sempre per la saga.