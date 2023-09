Godzilla: Minus One, il trailer del film Toho è tutto ciò che i fan possono desiderare

La saga di Godzilla sta per espandersi a macchia d'olio nei prossimi mesi, sia in occidente che in oriente, e lo farà a cominciare dal nuovissimo e attesissima Godzilla: Minus One, nuovo capitolo giapponese del franchise live-action targato Toho.

Come potete vedere nel player all'interno dell'articolo, Godzilla Minus One si è mostrato in un primo trailer ufficiale che, oltre a mostrare tantissime immagini del Re dei Mostri e dei nuovi protagonisti, conferma che il film arriverà nei cinema giapponesi e nordamericani a dicembre. Al momento non è nota una data d'uscita italiana, ma trattandosi del primo film live-action giapponese di Godzilla dopo Shin Godzilla del 2016, siamo certi che il titolo non mancherà l'appuntamento con le sale nostrane.

Nel trailer viene mostrato la trama di Godzilla: Minus One sarà ambientata all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, con il Giappone in ginocchio in seguito ai bombardamenti nucleari del paese. Takashi Yamazaki ha scritto e diretto il film oltre ad aver lavorato sugli effetti visivi con Kiyoko Shibuya, mentre il include Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki.

L'uscita di Godzilla Minus One anticipa anche il 70° anniversario di Godzilla, con Toho che celebrerà l'anniversario con l'uscita di un nuovo cofanetto Blu-ray che includerà tutti i 36 film Godzilla realizzati dalla casa di produzioni. Nei prossimi mesi, inoltre, il personaggio sarà festeggiato anche su Apple TV+ con la nuova serie live-action di Godzilla.

Nel frattempo, negli scorsi giorni Warner Bros ha rinviato Godzilla x Kong: Il nuovo impero, prossimo capitolo del MonsterVerse di Legendary Pictures.