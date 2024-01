Godzilla Minus One torna al cinema in bianco e nero negli USA: arriverà anche in Italia?

A seguito del grande successo di Godzilla Minus One la Toho ha annunciato di avere in programma un’ulteriore distribuzione del film in una nuova versione in bianco e nero nelle sale cinematografiche statunitensi. Il regista ha spiegato come l’apprezzamento da parte del pubblico americano dell’edizione standard abbia pesato sulla scelta.

Dopo aver condiviso le parole di Kevin Smith a proposito di Godzilla Minus One, torniamo ad occuparci del grande successo relativo al film sul Kaiju per riportare l’uscita della versione in bianco e nero dell’opera anche nei cinema d’oltreoceano dopo la programmazione nipponica.

Godzilla Minus One/Minus Color sarà proiettato dal 26 gennaio 2024 fino al primo giorno del febbraio successivo, in contemporanea con la presenza nelle sale del prodotto originale.

Il regista e sceneggiatore Takashi Yamazaki ha voluto commentare la decisione della casa di distribuzione: “Sono stato molto felice che il pubblico nordamericano abbia amato Godzilla Minus One. E adesso sono lieto di poter pubblicare una versione in bianco e nero anche per il Nord America. Godzilla Minus One/Minus Color offrirà al pubblico un’esperienza nuova e viscerale".

Secondo il creatore il processo di rimasterizzazione è stato estremamente complesso con il nuovo impianto cromatico che riesce a regalare al film e al mostro un aspetto documentaristico ancora più terrorizzante rispetto alla versione a colori.

Ancora non si sa nulla di un’eventuale uscita anche per il mercato italiano della variante, per quanto possiamo intuire che la cosa dipenderà ancora una volta dalla risposta del pubblico americano alla proposta.

In attesa di capire meglio se potremo vedere il Kaiju in questa sua seconda forma, vi lasciamo alla nostra recensione di Godzilla Minus One.