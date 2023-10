Godzilla Minus One: i nuovi video anticipano il ritorno del Re dei Mostri della Toho

In attesa di potersi godere il nuovo trailer di Godzilla Minus One, i fan dei re dei Kaiju possono godersi uno spot televisivo e una nuova clip del film diretto da Takashi Yamazaki, trentasettesimo titolo della saga cinematografica dedicata a Godzilla e il trentatreesimo prodotto da Toho, per celebrare i 70 anni della saga.

Lo spot televisivo riutilizza alcune riprese del girato iniziale ma presenta anche alcune inquadrature nuove dei personaggi umani.

Godzilla Minus One dovrebbe durare 125 minuti, diventando il film su Godzilla di Toho più lungo insieme a Godzilla: Final Wars (2004).



Si tratta del terzo film più lungo dell'intero franchise dopo Godzilla: King of the Monsters (2 ore e 12 minuti) e Godzilla del 1998 (2 ore e 19 minuti).

Takashi Yamazaki ha parlato in questi termini del film:"Il Giappone del dopoguerra ha perso tutto. Il film descrive un'esistenza che dà una disperazione senza precedenti. Il titolo Godzilla Minus One è stato creato con questa cosa in mente. Per descriverlo, io e lo staff abbiamo lavorato insieme per creare un'ambientazione in cui Godzilla appare come se la 'paura' stessa stia camminando verso di noi e dove la disperazione si accumula sopra la disperazione. Penso che questo sia il culmine di tutti i film che ho realizzato fino ad oggi e che merita di essere 'vissuto' e non 'guardato' al cinema. Spero che vivrete l'esperienza del Godzilla più terrificante nel miglior ambiente possibile".



Il film debutterà dapprima in Giappone il 3 novembre e negli Stati Uniti, prima della distribuzione internazionale, il 1° dicembre. Su Everyeye trovate il trailer di Godzilla Minus One.