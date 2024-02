Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki non svelerà mai il budget e il motivo è geniale

Il budget di Godzilla Minus One è stata fonte di grande stupore durante la campagna promozionale del film, e sebbene una cifra esatta non sia stata ancora fornita i fan farebbero meglio a non aspettarsi un chiarimento definitivo sull'argomento.

Come saprete, Godzilla Minus One è stato prodotto con un budget molto più basso di quanto i suoi effetti visivi farebbero pensare: inizialmente si era parlato di una spesa di circa 15 milioni di dollari, a dir poco ridicola se paragonata ai blockbuster hollywoodiani, ma in un secondo momento il regista Takashi Yamazaki aveva rivelato che in realtà il vero budget è stato addirittura inferiore a quel numero, e si aggira più dalle parti dei 10 milioni, all'incirca. Tuttavia l'autore ha chiarito che il vero budget di Godzilla Minus One non verrà mai svelato nel dettaglio, almeno non da parte sua, e il motivo è molto semplice: se lo rivelasse, allora d'ora in poi tutti i suoi produttori lo costringerebbero a realizzare film entro quello stesso budget, visto cosa è stato in grado di creare con i fondi messi a disposizione per Godzilla Minus One.

Parlando con Deadline, il regista ha scherzato: "Non dirò mai l'esatta cifra del budget del mio Godzilla, perché altrimenti non mi daranno mai un budget superiore a quello! La cosa interessante è che abbiamo iniziato la produzione di questo film prima del covid e il mondo era molto diverso all'epoca, e quando siamo entrati in post-produzione e abbiamo iniziato a lavorare agli effetti VFX, ci siamo accorti che il pubblico era cambiato e che tutti noi, come i personaggi del film, sentivamo l'avvicinarsi di una nuova guerra di qualche tipo. La coincidenza è che, insieme ad Oppenheimer, sono usciti anche cinque film giapponesi che trattano in qualche modo di guerra o del Giappone del dopoguerra, che si tratti di animazione o live action", ha continuato Yamazaki. "L'importante quindi non è tanto il budget, quanto la creatività con cui i registi e i loro collaboratori affrontano gli argomenti che vogliono trattare".

Per altri contenuti, sapete che Spielberg ha visto Godzilla Minus One tre volte?