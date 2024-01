Godzilla Minus One supera Il labirinto del fauno: è uno dei più grandi successi di sempre

Godzilla Minus One era già diventato il più grande successo di sempre per la saga giapponese diverse settimane fa, ma in queste ore il film di Takashi Yamazaki ha ufficialmente superato l'incredibile traguardo dei 100 milioni di dollari d'incasso al box office globale, ottenendo nuovi record.

Si tratta a questo punto di uno dei maggiori successi della storia del cinema per i film in lingua giapponese al di fuori dei confini nazionali, ma anche uno dei più grandi successi internazionali di sempre: dopo essere diventato il primo film internazionale dopo Parasite del 2019 a superare la soglia dei 50 milioni di dollari al botteghino nordamericano, il film ha ora sfondato la soglia dei 100 milioni di dollari in tutto il mondo, un'impresa che gli consente di superare Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro diventando il sesto film live-action nella classifica dei titoli in lingua non-inglese di maggior successo di sempre.

Tra gli altri record ottenuti da Godzilla Minus One, quello prodotto dalla Toho è anche riuscito a fare la storia realizzando il maggior debutto di sempre per un film live-action giapponese al botteghino nazionale, quando ha incassato 11,4 milioni di dollari e si è classificato al terzo posto. Pensate che il budget, non rivelato ufficialmente, è addirittura inferiore ai già 'pochissimi' 15 milioni di dollari inizialmente segnalati, come confermato dal regista Takashi Yamazaki.

Nel frattempo, il successo del film proseguirà con la versione in bianco e nero di Godzilla Minus One.