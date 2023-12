Godzilla Minus One, successo inarrestabile: prolungata la data dell'uscita in Italia

La data d'uscita italiana di Godzilla Minus One, distribuito come evento da Nexo Digital solo dall'1 al 6 dicembre, è stata ufficialmente prolungata a fronte dell'enorme successo riscontrato dal film nelle sale.

Nexo Digital, infatti, fa sapere che Godzilla Minus One sarà in replica nelle sale italiane dal 7 al 13 dicembre, con un'altra settimana di programmazione rispetto a quanto precedentemente comunicato: il film sarà ancora presente come al cinema come evento speciale in esclusiva targata Nexo Digital e sempre in versione originale giapponese sottotitolata in italiano.

L’appuntamento sul grande schermo con Godzilla Minus One, lo ricordiamo, coincide con l’arrivo del 70° anniversario del debutto cinematografico di Godzilla: il film, il primo dramma d'epoca della saga, è diretto da Takashi Yamazaki (“The Eternal Zero”, “Always: Sunset on Third Street”, “Parasyte: Part 1”), che ha firmato anche la sceneggiatura e gli effetti visivi del film, che vede protagonisti da Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki.

Quello di Godzilla, nato dall’omonimo film del 1954 diretto da Ishirō Honda e diventato immediatamente un classico del genere, è stato riconosciuto dal Guiness World Records come il franchise cinematografico più longevo al mondo. Per altri contenuti scoprite il significato del titolo Godzilla Minus One.