Godzilla Minus One fa la storia: premiato come miglior film ai Japan Academy Awards

Godzilla Minus One arrivava da favorito ai Japan Academy Awards, gli Oscar del Giappone, per la cui cerimonia del 2024 aveva ottenuto la bellezza di 12 nomination, un record per la serata, e alla fine il film di Takashi Yamazaki è stato anche il più premiato in assoluto.

Il film della Toho ha portato a casa ben otto delle dodici categorie totali in cui era stato nominato e, cosa ancora più importante, il blockbuster di successo in tutto il mondo è stato insignito del premio per il miglior film dell'anno, la statuetta più importante della cerimonia. Nel corso della serata, Godzilla Minus One ha ottenuto i seguenti premi:

Miglior film: Godzilla Minus One

Miglior sceneggiatura: Takashi Yamazaki

Miglior attrice non protagonista: Sakura Ando

Miglior fotografia: Kozo Shibasaki

Miglior illuminazione – Nariyuki Ueda

Miglior direzione artistica – Anri Jojo

Miglior suono: Hisafumi Takeuchi

Miglior montaggio: Ryuji Miyajima

Da notare l'assenza di Takashi Yamazaki come miglior regista, ma allo stesso tempo va segnalato anche che Godzilla Minus One stabilisce un nuovo record per la saga ai Japan Academy Awards, dato che nel 2017 il precedente film Godzilla della Toho, ovvero Shin Godzilla di Hideaki Anno, aveva portato a casa 'solo' sette premi durante la cerimonia (incluso quello di miglior film).

Nel frattempo, a proposito di premi, abbiamo cercato di analizzare quante possibilità ha Godzilla Minus One di vincere agli Oscar 2024.