Godzilla Minus One, il sequel è vicino? 'La nuova storia dovrà avere più di un kaiju'

L'enorme successo di Godzilla Minus One è arrivato fino agli Oscar 2024, con il film diventato il primo capitolo della saga giapponese ad ottenere una nomination (per i migliori effetti speciali), e adesso l'annuncio di sequel potrebbe essere davvero molto vicino.

Parlando con HJ Web, il regista Takashi Yamazaki ha riflettuto sul suo lavoro nello scrivere e dirigere Godzilla Minus One, ma ha anche discusso alcune idee per un potenziale sequel: principalmente, l'autore ha anticipato che se il secondo capitolo dovesse entrare in produzione, allora Godzilla Minus One 2 dovrà avere più di un kaiju al centro della storia: "Se dovessi davvero dirigere il prossimo film di Godzilla, mi piacerebbe fare un sequel diretto di questo capitolo, Godzilla Minus One. Ci sono stati due film di Godzilla indipendenti di seguito, quindi forse il prossimo potrà essere un sequel ma ovviamente dovrà includere un mostro cattivo", ha spiegato.

Il regista ha lavorato letteralmente come tuttofare per Godzilla Minus One, occupandosi di diversi aspetti della realizzazione della pellicola, dalla stesura della sceneggiatura alla direzione degli effetti visivi: ora Godzilla Minus One è ufficialmente candidato agli Oscar, e considerato l'amore che il film ha ricevuto negli Stati Uniti il prossimo 10 marzo, durante la cerimonia di premiazioni, potrebbe avere ottime chance per portare a casa un premio che sarebbe storico per il Giappone.

Ricordiamo che Godzilla Minus One tornerà al cinema con una versione in bianco e nero, restate sintonizzati per tutte le prossime novità relative alla saga.