Godzilla Minus One, il sequel sempre più vicino: ecco cosa ha detto il regista

Il successo strepitoso di Godzilla Minus One al box office mondiale rende quasi impossibile ignorare la messa in cantiere di un sequel, e il regista Takashi Yamazaki dopo qualche incertezza iniziale sembra sempre più aperto a questa eventualità.

Parlando con Empire Magazine, l'autore ha notato che, sebbene un sequel non sia ancora stato annunciato ufficialmente, è “molto curioso di scoprire” il futuro di Shikishima e Noriko: “Mi piacerebbe sicuramente vedere come potrebbe venire fuori un eventuale sequel. So che la guerra di Shikishima sembra finita, e abbiamo raggiunto una sorta di stato di pace e calma, ma forse si tratta della famosa calma prima della tempesta, e i personaggi non sono ancora liberi."

Il regista ha continuato parlando del suo particolare approccio a Godzilla Minus One e al genere film di mostri: "Non so se qualcuno sia riuscito ad ottenere mai un tono più serio di questo film, quando parliamo di mescolare il kaiju-contro-kaiju con il dramma umano, e questa sfida è qualcosa che mi piacerebbe continuare ad esplorare in un nuovo episodio. Quando hai film che presentano battaglie kaiju, penso che sia molto facile puntare i riflettori e la cinepresa su questo spettacolo enorme, distaccandosi dalla componente drammatica umana. In un sequel dovrei assicurarmi che il dramma umano e qualunque cosa accada tra i kaiju abbiano entrambi un significato e che entrambi gli elementi siano in grado di influenzarsi a vicenda in termini di sviluppo della trama."

In precedenza, Takashi Yamazaki aveva parlato della possibilità di inserire più di un kaiju nel sequel di Godzilla Minus One.