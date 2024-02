Godzilla Minus One, nel sequel ci sarà uno scontro tra kaiju! Parla il regista

Lo straordinario successo di Godzilla Minus One ha alzato terribilmente le aspettative per un eventuale secondo capitolo della saga. Discutendo della cosa, il regista ha esplorato la possibilità di poter portare in scena uno scontro tra kaiju, nel più classico stile delle opere dedicate alla temibile e affascinante creatura nipponica.

Dopo aver riportato le parole del regista di Godzilla Minus One a proposito della nomination agli Oscar, torniamo ad occuparci dell’apprezzatissimo film uscito nell’autunno 2023 per condividere le dichiarazioni dello stesso filmmaker a proposito delle idee per un sequel del lungometraggio.

In un’intervista con Empire, Yamazaki ha spiegato come gli piacerebbe muoversi in questo senso: “Non so se qualcuno abbia raggiunto un tono serio di kaiju contro kaiju con un dramma umano, questa sfida è qualcosa che mi piacerebbe esplorare. Quando ci sono film che presentano scontri tra kaiju credo sia molto facile mettere i riflettori su questo enorme spettacolo, distaccandosi dalla componente del dramma umano”.

Quindi il regista ha spiegato che, in ogni caso, ci sarà da attendere per il sequel, visto l’impegno su un altro progetto da terminare: “Posso dirvi che il sequel di Minus One non sarà il mio prossimo film. Ho già in sviluppo un’opera cui sto lavorando. Ma sarà quello successivo? Questo è ancora da vedere”.

In attesa di scoprire qualcosa di più sulla conferma del sequel e di capire a cosa stia lavorando Yamazaki, vi lasciamo alla nostra recensione di Godzilla Minus One.