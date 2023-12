Godzilla Minus One, il regista sul sequel: 'Ho sensazioni contrastanti'

Dopo aver discusso della citazione allo Studio Ghibli nascosta in Godzilla Minus One, il regista Takashi Yamazaki ha commentato la possibilità di realizzare un sequel del suo acclamato film prodotto dalla Toho.

Il longevo franchise di Godzilla nel corso della sua lunghissima storia ha spesso permesso ai diversi registi che si sono susseguiti alla guida dei vari episodi di portare nei nuovi film la propria interpretazione dell'iconico personaggio, ed è proprio questo il motivo che spingerebbe lo scrittore/regista Takashi Yamazaki a realizzare un sequel di Godzilla Minus One. Tuttavia l'autore ha confessato di provare sentimenti contrastanti in merito, come rivelato durante una nuova intervista concessa alla rivista GQ Japan: "Mi piacerebbe vedere il Godzilla di qualcun altro, ma voglio fare un secondo episodio. Provo sentimenti molto complicati e contrastanti al riguardo."

Yamazaki ha chiaramente amato realizzare Godzilla Minus One al punto che, apparentemente, preferirebbe non lasciare subito il franchise. Allo stesso tempo, però, da spettatore gli piacerebbe andare alla scoperta della visione di un altro regista e lasciare ad un suo collega la stessa possibilità di sperimentare con Godzilla che è stata data a lui con Minus One. Come andrà a finire? Staremo a vedere, ma di certo il successo del film di Takashi Yamazaki parla chiaro a nome del pubblico.

