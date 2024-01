Godzilla Minus One, per il regista la nomination è già una vittoria: 'Ce l'abbiamo fatta'

Godzilla Minus One fa la storia del franchise: dopo gli incassi record che confermano l'ultimo capitolo firmato Toho il migliore della saga al box office, arriva un altro importante riconoscimento per lo studios giapponese.

Le nomination agli Oscar 2024 nella categoria Effetti Speciali accanto a titoli come Napoleon, Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Guardiani della Galassia Vol. 3, The Creator spicca anche Godzilla Minus One consacrandolo come primo film della saga di Godzilla ad ottenere una nomination agli Oscar. L'entusiasmo generale dello studios ha travolto il regista dell'ultimo film che ha ringraziato tutto il fandom su X con uno scatto che cattura i dirigenti Toho con accanto delle miniature del kaiju accompagnato dalla didascalia: "Ce l'abbiamo fatta!".

Il nuovo film scritto e diretto da Takashi Yamazaki, spezza completamente la continuità con le precedenti pellicole del franchise: ambientato nel Giappone ancora fortemente provato dalla Seconda Guerra Mondiale e dai bombardamenti risente dell'influenza di Godzilla nel 1954 e quasi certamente, sulla base del clamoroso successo riscontrato, farà da apri fila ad un rinnovamento della saga a settant'anni dal debutto di Godzilla sul grande schermo.

Dopo che Godzilla Minus One ha battuto Il labirinto del Fauno, la nomination agli Oscar corona il trionfo di Toho che dopo anni di assenza ritorna in pista con l'iconico mostro radioattivo.