Godzilla Minus One, il regista si gode l'Oscar: 'La prova che tutti hanno una chance'

Dopo la vittoria ai Japan Awards di Godzilla Minus One, per il colossal giapponese arriva il trionfo ai Premi Oscar 2024 nella categoria “Migliori effetti speciali”.

C’è un po’ di Giappone alla cerimonia dei Premi Oscar 2024. Nonostante la sconfitta di “Perfect Days” di Wim Wenders che rappresentava il paese del Sol Levante alla manifestazione, una statuetta d’oro volerà in Giappone, dato che Godzilla: Minus One ha trionfato nella categoria “Migliori effetti speciali”. Queste le parole di soddisfazione del regista Takashi Yamazaki:

“Questo premio è la prova che tutti hanno la possibilità farcela. Credo che Godzilla ci abbia aperto molte porte grazie a questo progetto, quindi non so dove ci porteranno, ma non voglio rifiutare nessuna opportunità che ci si presenta.”



Ricordiamo le parole del regista che hanno sottolineato l’importanza della qualità dell’ambiente di lavoro in particolare per quanto riguarda il reparto effetti speciali del film: “L'abbiamo reso più confortevole e accogliente (l’ambiente di lavoro); abbiamo speso un po' di budget per costruire una cucina. In cucina abbiamo avuto un cuoco specializzato in sushi. Cerchiamo davvero di evitare gli orari prolungati, ma in caso di necessità è un ambiente molto accogliente in cui trascorrere qualche ora in più. […] Cerchiamo di non fare le ore piccole. Abbiamo tutti i fine settimana liberi... Speriamo che, a tempo debito, l'aumento del budget per i VFX consenta ulteriori miglioramenti. Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potremo pagare di più i creativi.”

