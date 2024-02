Godzilla Minus One, il regista felice della nomination:'Il mio nome con quello di Kubrick'

Il successo di Godzilla Minus One ha varcato i confini del Giappone e ha raggiunto anche il mondo occidentale, culminato con la candidatura all'Oscar per i migliori effetti speciali a Takashi Yamazaki e Kiyoko Shibuya. In attesa di scoprire se il sogno si trasformerà in realtà, Yamazaki è già entusiasta di questo traguardo.

In un'intervista rilasciata a The Wrap, Yamazaki non ha nascosto la gioia e l'emozione per la candidatura, che l'ha reso il primo cineasta nominato agli effetti visivi dal momento in cui Stanley Kubrick vinse il suo unico Oscar per 2001: Odissea nello spazio nel 1969.



"Avere il mio nome accanto a quello di Stanley Kubrick, indipendentemente da quanto sia di nicchia o specifica la lista, significa molto. Sono entrato nell'industria cinematografica a causa di film come Star Wars e Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ma ho iniziato dal lato degli effetti visivi e sono passato alla scrittura e alla regia. Quindi, se c'è una categoria per cui essere nominato è proprio questa. Sono molto lusingato e onorato". Tra i grandi fan del film c'è un illustre spettatore; Steven Spielberg ha guardato Godzilla Minus One tre volte e il regista Yamazaki era euforico per l'accaduto:"Ho incontrato Dio" ha raccontato.



Godzilla Minus One è ambientato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il Giappone sconfitto è ridotto in ginocchio ma sulla nazione nipponica incombe Godzilla, che rischia di far sprofondare definitivamente il Paese in una crisi senza ritorno.



