Godzilla Minus One, il regista sul film del 98: 'Ma capisco chi dice che non è Godzilla'

Takashi Yamazaki ha creato uno dei migliori Godzilla: Godzilla Minus One è il più grande successo della saga. Dopo questo incredibile traguardo, Yamazaki riguarda al passato, in particolare a Godzilla 1998.

Il film diretto da Roland Emmerich ha ricevuto critiche feroci da parte del pubblico e della critica, ma Yamazaki si mostra più positivo nei confronti di questo capitolo della storia di Godzilla: "Il Godzilla del 1998 era un film divertente e curato abbastanza bene, ma posso capire chi dice che non è Godzilla. Penso che per essere un film kaiju horror, sia un film realizzato bene" ha commentato Yamazaki. Delle parole confortanti per il Godzilla del 1998, giudicato per i suoi toni troppo drammatici e la trama inconsistente e usato per decenni come esempio supremo di cosa non fare a Hollywood. Per anni Hollywood non ha osato avvicinarsi a Godzilla a causa della reputazione del film di Emmerich: tutto questo è cambiato nel 2014, quando Gareth Edwards ha rinnovato l'amore della più grande industria cinematografica del mondo per Godzilla rilanciando il MonsterVerse al Legendary Entertainment.

Il successo di Godzilla Minus One è straordinario: il film ha ricevuto le lodi di registi come Steven Spielberg e ha fatto incassi da capogiro al botteghino globale, con oltre 105 milioni di dollari incassati da un budget di circa 10 milioni. Anche il regista di Godzilla x Kong ha dichiarato il suo amore per il film di Yamazaki, definendolo "uno dei migliori film di Godzilla che abbia mai visto". Qui potete trovare la nostra recensione di Godzilla Minus One.