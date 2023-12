Godzilla Minus One da record: il miglior live-action giapponese di sempre al box office

I record al box office di Godzilla Minus One continuano a crescere, con il nuovo capitolo della saga della Toho che in queste ore è diventato il film live-action giapponese col miglior incasso di sempre al box office USA.

Al momento della stesura di questo articolo, infatti, Godzilla Minus One è arrivato ad un incasso di 14,36 milioni di dollari al botteghino USA, stabilendo un nuovo record e diventando il film giapponese live-action con il maggior incasso della storia in Nord America. Questo nuovo primato arriva dopo un primo week-end di programmazione nel quale il film ha segnato il miglior debutto negli Stati Uniti per un film straniero in tutto il 2023: stamattina vi abbiamo segnalato che in Italia Nexo Digital ha prolungato la programmazione di Godzilla Minus One, e a fronte dei numeri registrati al box office americano la stessa cosa avverrà in quel mercato, con il distributore Toho International che ha affermato che aggiungerà nuovi schermi a causa della domanda del mercato.

“L’iconico mostro cinematografico della Toho, Godzilla, rimane un idolo del grande schermo anche a 70 anni dalla sua prima apparizione nei cinema”, ha affermato Paul Degarabedian di Comscore. "Questa interpretazione emozionante e originale della mitologia di Godzilla ha affascinato sia il pubblico che la critica con le sue impressionanti immagini VFX e il suo stile audace, e il risultato al botteghino riflette l'entusiasta risposta degli spettatori al film."

