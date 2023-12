Godzilla Minus One, record al box office per la saga: tutti i numeri

Godzilla Minus One è al cinema in tutto il mondo, Italia compresa grazie a Nexo Digital, ma come sta andando il Re dei Mostri al box office? I numeri sono ottimi, e in alcuni casi perfino da record.

Come segnalato dalla rivista Deadline, infatti, Godzilla Minus One ha aperto al botteghino USA con 11 milioni di dollari, una cifra che stabilisce il nuovo record per la più grande apertura del 2023 per un film straniero: curiosamente, il precedente detentore del record negli Stati Uniti era un altro titolo giapponese, il film d'animazione Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, che a marzo scorso aveva esordito con un bottino di 10,1 milioni di dollari sul mercato USA. Considerato che l'anno sta per volgere al termine, è improbabile che un altro titolo straniero riuscirà a fare meglio di Godzilla Minus One.

Questo nuovo primato in terra americana segna l'ennesimo record al box office per il film di Godzilla, che aveva stabilito un nuovo primato di incasso anche in Giappone quando aveva debuttato con 7,8 milioni di dollari durante i suoi primi tre giorni di programmazione. Di questi, 1,2 milioni di dollari sono arrivati da 49 sale IMAX, la grande più distribuzione di sempre per un film live-action giapponese in questo formato.

Nel frattempo, in Italia, Godzilla Minus One è al decimo posto della classifica con un totale di 77mila euro: il film, distribuito in lingua originale sottotitolata, è in programmazione come evento per una settimana dall'1 al 6 dicembre. Per altri contenuti scoprite il significato del titolo Godzilla Minus One.