Godzilla Minus One è un reboot, un sequel o un prequel? Tutto sul nuovo film MonsterVerse

Dopo aver approfondito la trama di Godzilla Minus One, una domanda rimane aperta: il film MonsterVerse diretto da Takashi Yamazaki è un reboot, un sequel oppure un prequel? La risposta è meno scontata del previsto: scopriamola insieme!

Innanzitutto, ricordiamo come Godzilla Minus One inauguri una nuova continuità all'interno del franchise che, nel migliore dei casi, darà vita a un rinnovato universo cinematografico. Ecco perché è considerabile come un reboot (similmente a Shin Godzilla del 2016), soprattutto a causa del mancato collegamento con qualsiasi pellicola passata. Tuttavia, il fortissimo collegamento con il primo film della saga avvicina l'opera di Yamazaki allo statuto di remake.

Con reboot, infatti, si intende la riproposizione di un prodotto culturale in una veste completamente nuova, al punto da generare una frattura rispetto al passato. "Remake" è invece sinonimo di rifacimento, lo stesso che caratterizza (seppur in forma minore) l'atteso Godzilla Minus One.

Ecco la sinossi ufficiale: "Dopo la guerra, la situazione economica del Giappone è ridotta allo zero. Appare Godzilla e getta il Paese nel caos". Nel cast ricordiamo Ryunosuke Kamiki, Minami Hamake, Hidetaka Yoshioka e Sakura Ando. Siamo sicuri che il regista riuscirà a omaggiare il franchise nel migliore dei modi: basti pensare alla sua filmografia passata, che comprende pellicole del calibro di Space Battleship Yamato, Doraemon, Kiseiju e Lupin II - The First. Nel 2006 ha vinto il premio di miglior regista e miglior sceneggiatore ai Japanese Academy Awards.

Il film è atteso per il 1° dicembre 2023, e rimarrà in sala per sei giorni. Se volete scoprire nuovi dettagli sulla storia, non perdetevi il trailer ufficiale di Godzilla Minus One.