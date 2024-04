Godzilla Minus One: quando e dove vedere in streaming il film di Takashi Yamazaki

Se state cercando informazioni su quando e dove vedere in streaming Godzilla Minus One, il nuovo acclamato film di Takashi Yamazaki vincitore del Premio Oscar, siete capitati nel posto giusto.

In queste ore infatti è stato confermato che Godzilla Minus One sarà distribuito in streaming da Prime Video, la nota piattaforma di Amazon: in calce all'articolo potete trovare un primo post ufficiale che segnala l'uscita in streaming del film a partire dal prossimo 3 maggio, ma anche se questo appuntamento fa riferimento solo al mercato giapponese ci aspettiamo di avere molto presto grandi novità da parte di Prime Video Italia, quindi se siete curiosi vi invitiamo a rimanere sintonizzati sui nostri canali.

Ricordiamo che in Giappone, come annunciato ufficialmente dalla Toho, Godzilla Minus One ha incassato oltre 6,01 miliardi di yen (circa 39,9 milioni di dollari) con 3,92 milioni di dollari biglietti venduti nel corso dei 122 giorni di programmazione al cinema, un risultato che lo rende il film live-action di maggior successo uscito in Giappone in tutto il 2023. In totale, il film ha incassato 106 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 10-15 milioni.

Godzilla Minus One ha vinto anche otto premi ai Japan Academy Awards, incluso quello per il miglior film dell'anno, mentre agli Oscar 2024 è diventato il primo film straniero nella storia a vincere la statuetta per i migliori effetti speciali.



