Godzilla Minus One, qual è la trama del nuovo film sul Kaiju?

Il Re dei Mostri sta tornando: il 37esimo film della serie Toho si appresta all'attesissimo debutto mentre il trailer di Godzilla Minus One ci ha svelato un grande ritorno alle origini, più lontano dal MonsterVerse di Warner Bros.

Ma di cosa parlerà Godzilla Minus One? Scritto e diretto da Takashi Yamazaki, il nuovo film sul Kaiju ricerca un ritorno alla sua vera essenza, e pare ci riesca alla grande considerato il parere favorevole della critica che lo ha definito "uno dei miglior film su Godzilla di sempre".

A differenza delle altre pellicole ambientate decenni dopo il termine della seconda guerra mondiale e la nascita di Godzilla dai bombardamenti nucleari, Godzilla Minus One è ambientato qualche settimana dopo il conflitto a Tokyo, in una città devastata dalla guerra che sperimenterà sulla propria pelle tutta la furia di Godzilla: "Il Giappone del dopoguerra ha perso tutto. Il film descrive un'esistenza che dà una disperazione senza precedenti - ha descritto così Godzilla Minus One Yamazaki - abbiamo creato un'atmosfera in cui Godzilla appare come se la "paura" stessa sta camminando verso di noi, e dove la disperazione si accumula sopra la disperazione".

Nel cast Ryunosuke Kamiki nei panni di Koichi Shikishima, Minami Hamabe nei panni di Noriko Oishi e Yuki Yamada nei panni di Shiro Mizushima.

Godzilla Minus One sarà uno dei film più lunghi della saga: non ci resta che attendere dicembre per il ritorno del Re dei Mostri!