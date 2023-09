Godzilla: Minus One, nuove spettacolari foto dal film della Toho

Dopo la pubblicazione del trailer di Godzilla: Minus one, Toho ha postato sui social delle nuove foto provenienti dal set del film, e sono decisamente spettacolari!

Le foto mostrano nel dettaglio il nuovo design del mostro giapponese, che si mostra più forte e resistente che mai. In un' immagine in particolare, si può vedere Godzilla divorare e distruggere il vagone di un treno.

Godzilla: Minus one è il trentasettesimo film dedicato al Kaiju distruttore più famoso di sempre, il trentatreesimo per la Toho. Il film sarà diretto Takashi Yamazaki, già regista di Stand by me Doraemon 1 e 2, Lupin III: The first e l’adattamento del celebre anime Kiseijuu (o Parasyte in inglese) diviso in due parti.

Il film sarà distribuito nei cinema americani e giapponesi contemporaneamente, e successivamente raggiungerà il resto del mercato globale. La pellicola debutterà il 3 Novembre 2023.

L’ultimo film live action distribuito da Toho dedicato al mostro leggendario è stato Shin Godzilla, diretto dal grandissimo Hideaki Anno, creatore del popolare anime Neon Genesis Evangelion. La pellicola ha incassato 78 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di appena 15 milioni, rivelandosi un successo. A livello di critica, il film è stato accolto bene in Giappone e ha ricevuto recensioni miste nel resto del mondo. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, Shin Godzilla ha un indice di gradimento dell’86% da parte della critica (qui potete trovare la nostra recensione di Shin Godzilla) e del 75% da parte del pubblico.