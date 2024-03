Godzilla Minus One lascia i cinema: il risultato finale al box office è fuori di testa

Dopo la pubblicazione del trailer della Toho per Godzilla x Kong: Il nuovo impero, prossimo film occidentale della saga, il capolavoro giapponese Godzilla Minus One in queste ore completa ufficialmente la sua run nelle sale di tutto il mondo, lasciando i cinema in vista del lancio dell'home-video.

Il ritiro dalla sale ci offre l'occasione perfetta per registrare gli impressionanti dati di box office di Godzilla Minus One, dimostratosi un inaspettato successo globale in tutti i mercati, dal Giappone agli Stati Uniti: uscito in occasione delle celebrazioni del 70esimo anniversario del film originale di Godzilla della TOHO, il nuovo capitolo della saga è diventato non solo uno dei film Godzilla di maggior successo di sempre prodotti in Giappone, ma anche una delle uscite cinematografiche giapponesi più popolari di tutti i tempi negli Stati Uniti.

In Giappone, come annunciato ufficialmente dalla Toho, Godzilla Minus One ha incassato oltre 6,01 miliardi di yen (circa 39,9 milioni di dollari) con 3,92 milioni di dollari biglietti venduti nel corso dei 122 giorni di programmazione nei cinema in Giappone, mercato nel quale è uscito lo scorso autunno: questo risultato lo rende il film live-action di maggior successo uscito in Giappone nel 2023, un altro dei tanti importanti traguardi commerciali ottenuti dell'opera. In totale, il film ha incassato 106 milioni di dollari in tutto il mondo: un risultato storico considerato che, anche se il budget di Godzilla Minus One è sconosciuto, il regista Takashi Yamazaki ha confermato che i costi di produzione sono stati inferiori a 15 milioni.

I fan di Godzilla Minus One potranno ritrovare il film domenica prossima durante la notte degli Oscar 2024, che vedrà il blockbuster giapponese concorrere per il premio dei migliori effetti speciali.