Godzilla Minus One inarrestabile: è il terzo maggior incasso straniero di sempre negli USA

Dopo le 12 nomination ai Japan Academy Awards, il successo di Godzilla Minus One non si ferma e in queste ore il film di Takashi Yamazaki ha fatto registrare un altro importante record al box office americano.

Con un'ulteriore spinta promozionale rappresentata dalla nomination agli Oscar 2024 ottenuta per i migliori effetti speciali e l'uscita della nuova versione in bianco e nero di Godzilla Minus One, il film della Toho ha superato i 55 milioni di dollari totali al botteghino statunitense, diventando così il terzo film in lingua straniera con il maggior incasso nella storia degli Stati Uniti.

I 55 milioni di Godzilla Minus One permettono al film di Takashi Yamazaki di superare i traguardi di Hero (che aveva incassato 53,7 milioni di dollari) e Parasite (53,3 milioni di dollari): solo due film stranieri hanno incassato di più negli Stati Uniti, e si tratta de La tigre e il dragone (128,5 milioni di dollari) e il nostrano La vita è bella (57,5 milioni di dollari), quest'ultimo decisamente alla portata di Godzilla Minus One dato che si trova a soli 2,5 milioni di dollari di distanza al botteghino americano.

Godzilla Minus One è interpretato da Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki, con musiche di Naoki Sato. In Italia è stato distribuito da Nexo Digital.