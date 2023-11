Godzilla Minus One, il nuovo film della saga debutta col 100% su Rotten Tomatoes

Dopo la video anteprima di Godzilla Minus One pubblicata qualche giorno fa, torniamo a parlare del prossimo, attesissimo film giapponese della serie di Godzilla realizzato dalla rinomata casa di produzione Toho.

Da segnalare, infatti, che in questi giorni l'embargo sulle recensioni occidentali è stato recentemente revocato in vista della data d'uscita di Godzilla Minus One, e sulla nota piattaforma di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes il film ha debuttato col punteggio perfetto del 100%: al momento della stesura di questo articolo il punteggio è rimasto invariato, ed è di molto superiore al già ottimo punteggio ottenuto dalla serie tv del MonsterVerse Monarch: Legacy of Monsters, prodotta da Legendary Pictures e distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand che è stata in grado di convincere l'85% della critica.

Il film, lo ricordiamo, è il primo nuovo capitolo della saga giapponese di Godzilla ad uscire dopo il successo di Shin Godzilla di Hideaki Anno, arrivato nel 2016. La storia sarà ambientata nel Giappone della Seconda Guerra Mondiale, quando poco dopo la conclusione del conflitto e lo scoppio delle due bombe nucleari di Hiroshima e Nagasaki la popolazione già stremata dovrà vedersela con la nascita di Godzilla.

In Italia Godzilla Minus One arriverà come evento dall’1 al 6 dicembre 2023, distribuito da Nexo Digital in versione originale sottotitolata.