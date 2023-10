Godzilla: Minus One sarà uno dei film più lunghi di sempre per la saga

Dopo la pubblicazione del nuovo poster di Godzilla x Kong: Il nuovo impero, prossimo film dell'occidentale MonsterVerse di Legendary e Warner Bros, spostiamoci in Giappone per le nuove anticipazioni sull'attesissimo Godzilla: Minus One, prossimo capitolo ufficiale prodotto dalla leggendaria Toho.

Stando a quanto rivelato ufficialmente, infatti, Godzilla: Minus One avrà una durata di 125 minuti, ovvero 2 ore e 5 minuti, un minutaggio che farà del film il più lungo di sempre per il franchise orientale di Godzilla insieme a Godzilla: Final Wars (2004). Contando anche le produzioni occidentali, invece, Godzilla: Minus One sarà il terzo film di Godzilla più lungo di sempre, dietro a Godzilla: King of the Monsters (2 ore e 12 minuti) e Godzilla del 1998 (2 ore e 19 minuti).

Ricordiamo che Godzilla: Minus One uscirà in occasione del 75esimo anniversario della nascita di Godzilla, e segnerà il grande ritorno della saga giapponese ufficiale a distanza di sette anni dall'acclamato Shin Godzilla di Hideaki Anno. Le informazioni sulla trama del film sono tenute nascoste, ma sappiamo che Takashi Yamazaki, che ha lavorato agli effetti visivi per Shin Godzilla, è stato promosso a regista e che la storia sarà ambientata nel Giappone del dopoguerra.

Godzilla: Minus One debutterà in Giappone il 3 novembre 2023 e nelle sale americane il 1° dicembre 2023, non c'è ancora una data d'uscita italiana quindi rimanete sintonizzati. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Godzilla: Minus One.