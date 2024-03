Godzilla Minus One, c'è un nuovo kaiju nel corto pubblicato dal regista!

Se Takashi Yamazaki si sta godendo l'Oscar per Godzilla:Minus One, la mente del regista non si ferma un attimo e continua a viaggiare tra i Kaiju presentando un nuovo cortometraggio.

Se Godzilla ha raccontato il Giappone del dopoguerra, tra la pesantezza nel cuore e le conseguenze dell'attacco nucleare ( tra cui lo stesso re dei mostri), Yamazaki nel 2024 si sposta verso un tema altrettanto importante: lo spreco di cibo che pian piano sta distruggendo il Pianeta. E il regista di Toho Studios ha deciso di parlarne tramite quello che lui conosce meglio e ha creato un nuovo Kaiju per uno spot pubblicitario!

Il suo nome è Foodlosslla (non proprio originale come nome dobbiamo ammetterlo) ed è fatto letteralmente da scarti alimentari: lo spot si apre con un attacco alla città perpetrato dal mostro gigante, mentre un'inviata racconta in diretta che si tratta proprio di Foodlosslla. La presenta del Kaiju genera il caos, e mentre la gente scappa terrorizzata, il mostro attacca la Torre di Tokyo. Ma com'è nato Foodlosslla? Se Godzilla è stato risvegliato e potenziato dai bombardamenti atomici, il Kaiju dello spot di Yamazaki è il risultato di 2,4 tonnellate di rifiuti alimentari domestici che si accumulano ogni anno. Quando il mostro viene attaccato e niente riesce a contrastarlo, il video ci pone una grande riflessione: cosa possiamo fare per combattere davvero lo spreco alimentare?

Probabilmente Foodlosslla rimarrà una parentesi riflessiva molto importante per Yamazaki ma cosa sappiamo, invece, del re dei mostri? Qual è il futuro del sequel di Godzilla:Minus One?

