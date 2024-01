Godzilla Minus One domina gli Oscar giapponesi: 12 nomination, incluso Best Picture

Godzilla Minus One ha ottenuto una storica nomination agli Oscar 2024, ma il successo globale ottenuto dal film di Takashi Yamazaki si è riflettuto soprattutto in patria al momento dell'annuncio delle candidature ai Japanese Academy Awards.

In Giappone, infatti, il film della Toho è stato nominato per 12 premi agli Oscar nazionali, i premi cinematografici conferiti dalla Japanese Academy: a differenza di quanto accaduto agli Oscar hollywoodiani, in patria Godzilla Minus One è riuscito a strappare addirittura una nomination a miglior film dell'anno. Qui sotto, l'elenco completo delle nomination per Godzilla Minus One ai Japanese Academy Awards:

Miglior film: Godzilla Minus One

Miglior regista: Takashi Yamazaki

Miglior sceneggiatura: Takashi Yamazaki

Miglior attore: Ryunosuke Kamiki

Miglior attrice: Minami Hamabe

Miglior attrice non protagonista: Sakura Ando

Miglior colonna sonora: Naoki Sato

Miglior fotografia: Kozo Shibasaki

Miglior illuminazione: Nariyuki Ueda

Miglior direzione artistica: Anri Jojo

Miglior sonoro: Hisafumi Takeuchi

Miglior montaggio: Ryuji Miyajima

Nel 2017, il precedente film di Toho su Godzilla, Shin Godzilla, ha portato a casa sette premi ai Japanese Academy Awards, incluso quello per il miglior film, da un totale di dieci candidature. Dopo averlo superato in termini di nomination, Godzilla Minus One saprà fare di meglio anche da quello delle vittorie? Staremo a vedere.

Per un paragone, Oppenheimer ha ottenuto 13 nomination agli Oscar 2024, risultando il film con più candidature della 96esima edizione degli Academy Awards.