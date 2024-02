Godzilla Minus One, il commovente pensiero del regista al kaijū:'Hai fatto del tuo meglio'

Godzilla Minus One si è rivelato un successo a livello globale e il regista del film, Takashi Yamazaki, ha ringraziato con emozione i moltissimi fan in tutto il mondo per aver contribuito al grande risultato al box-office del lungometraggio, realizzato in occasione dei 70 anni dall'avvio del franchise TOHO su Godzilla.

"Oggi è l'ultimo giorno della distribuzione di Godzilla in Nord America. Ci sono così tanti post che dicono addio a Godzilla che mi riempiono di tristezza. Credo che lo vedremo di nuovo" ha commentato Yamazaki.



Il regista si è rivolto direttamente a Godzilla, condividendo con i fan un brevissimo commovente pensiero indirizzato proprio al mostro:"Godjira, hai davvero fatto del tuo meglio. E grazie mille a tutti negli Stati Uniti che l'hanno amato [il film]" ha dichiarato Yamazaki.

Il successo di Godzilla Minus One è stato tale per TOHO che i fan hanno chiesto da subito un nuovo capitolo cinematografico a stretto giro.



Anche il regista sta aspettando con impazienza indicazioni riguardo un eventuale seguito del film. Su Everyeye è disponibile la recensione di Godzilla Minus One, trentasettesimo capitolo del franchise Godzilla e trentatreesimo firmato TOHO.



Nel frattempo, la corsa del film si è rivelata inarrestabile: Godzilla Minus One è il terzo maggior incasso straniero USA di sempre, secondo gli ultimi dati aggiornati.

Nel cast vocale originale del film Ryūnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka e Kuranosuke Sasaki.