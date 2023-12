Godzilla Minus One e quella citazione allo Studio Ghibli che forse non avete notato

Dopo aver svelato un dettaglio fondamentale sul budget di produzione di Godzilla Minus One, il regista Takashi Yamazaki ha confermato che nel nuovo film della Toho sulla saga cinematografica di Godzilla è nascosta una citazione ad un famoso film d'animazione dello Studios Ghibli.

Nel corso di in una recente intervista promozionale con Inverse, infatti, il regista giapponese ha spiegato che parte della sua visione di Godzilla Minus One si basa su un tema centrale di Principessa Mononoke, celeberrimo film di Hayao Miyazaki uscito nel 1997, che a quanto pare ha ispirato la realizzazione del nuovo film di Godzilla.

"Conosci la Principessa Mononoke? Ricordi il modo in cui inizia il film? È una cosa involontaria, nel senso che me ne sono reso conto solo dopo aver finito i lavori su Godzilla Minus One, ma mi ha fatto riflettere sull'intero processo creativo del film. Si tratta di una cosa molto specifica della cultura giapponese e trova radici sia nello shintoismo che nell'animismo, ma se ricordate all'inizio di Mononoke le persone devono calmare lo spirito furioso, e con Godzilla volevo creare qualcosa di molto simile," ha detto, aggiungendo. "Volevo che il mio Godzilla fosse una sorta di incarnazione fisica dell'energia negativa legata alle paure, alle preoccupazioni e alla disillusione delle persone. Noi umani non dobbiamo necessariamente uccidere Godzilla, siamo lì per placarlo. Minus One non vuole dare un nome e un volto a qualcosa di spaventoso ma invitare il pubblico a calmare quella presenza negativa attraverso l'esperienza condivisa della visione del film."

