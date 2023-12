Godzilla Minus One, quella citazione al primo, storico film che forse non avete notato

Godzilla Minus One porterà il pubblico indietro nel tempo fino al 1945, anno dei bombardamenti atomici di Hiroshima e della nascita di uno kaiju più iconici della cinematografia.Proprio per via dell'ambientazione, il nuovo film della Toho è molto vicino alla primissima pellicola del gigante preistorico del 1954.

Godzilla Minus One contiene una citazione alla Studio Ghibli, ma essendo collocato qualche mese dopo la tragedia che colpì Hiroshima e con un Godzilla molto più aggressivo possiamo riferirci a Godzilla Minus One, scritto e diretto da Takashu Yamazaki, come una sorta di "reboot" del primo film della Toho. Tuttavia, Yamazaki ha inserito un omaggio al film originale. Come hanno notato i fan più attenti su Reddit (trovate il post in calce all'articolo) è possibile notare diversi luoghi attaccati da Godzilla in Minus One già comparsi nella pellicola del 1954, insomma una celebrazione della prima apparizione del Re dei mostri!

Ma il nuovo film di Godzilla è pronto a espandere ancora di più gli orizzonti del kajiu? Il 2024 vedrà Godzilla in nuova avventura contro un nuovo villain che lo porterà a stringere un'insolita alleanza con King Kong in Godzilla x Kong: The New Empire, nuovo capitolo del MonsterVerse. Ma la produzione di Godzilla Minus One potrebbe aver aperto nuove possibile per la Toho dopo anni di assenza: Godzilla Minus One avrà un sequel?