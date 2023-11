Godzilla Minus One più cattivo che mai: questa scena sembra Lo squalo di Spielberg

Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale di Godzilla Minus One e la conferma della data d'uscita italiana, in queste ore è emersa online una nuova clip ufficiale tratta dall'attesissimo nuovo film della ToHo dedicata al famoso kaiju giapponese.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, Fandango ha condiviso una nuova clip ufficiale di Godzilla Minus One: il filmato, che segnala anche l'apertura delle prevendite dei biglietti del film in Nord-Americ,a mostra quanto sarà terrificante questa nuova versione di Godzilla, intento a inseguire e divorare un'imbarcazione militare in una sequenza che non può non far venire in mente Lo squalo di Steven Spielberg.

Ricordiamo che Godzilla Minus One è il primo nuovo progetto Godzilla proveniente da TOHO durante l'era Reiwa, e sarà radicalmente diverso dal Godzilla che i fan hanno visto prima: distinguendosi sia dalla versione del MonsterVerse di Legendary (che torna questa settimana su Apple TV+ con la nuova serie tv Monarch: Legacy of Monsters) sia dalla precedente incarnazione del kaiju vista in Shin Godzilla di Hideaki Anno, Godzilla Minus One si svolgerà durante un periodo molto importante nella storia del Giappone, ovvero pochi giorni dopo la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale e il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti.

Ricordiamo che in Italia Godzilla Minus One sarà nelle sale dall’1 al 6 dicembre 2023, distribuito come evento speciale da Nexo Digital in versione originale sottotitolata.