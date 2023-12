Godzilla Minus One avrà un sequel? Il regista: 'Mi chiedo se me lo faranno fare'

Godzilla: Minus One è il miglior live-action giapponese stando ai risultati al box office, perciò una domanda sorge spontanea: assisteremo mai a un sequel della pellicola? A rispondere è il regista Takashi Yamazaki.

"Mi chiedo se mi incontreranno per realizzare un altro [film]" si è limitato a dichiarare Yamazaki, ricordato anche per Returner - Il futuro potrebbe essere storia, Space Battleship Yamato e Kiseiju (sia parte uno che parte due). Stando alle sue parole, quindi, il regista vorrebbe realizzare un secondo capitolo della (rinnovata) saga, ma tutto dipende dall'eventuale via libera della produzione. Di certo, l'indice di gradimento del 97% su Rotten Tomatoes, gli 11 milioni di dollari incassati soltanto nei primi tre giorni negli Stati Uniti e l'ottima accoglienza da parte del pubblico lasciano ben sperare, senza contare l'impotanza della pellicola per il futuro della saga.

Godzilla: Minus One (Gojira Mainasu Wan) è il trentasettesimo film del franchise, e viene considerato sia come un reboot (in quanto darà vita a un rinnovato universo cinematografico) che come un remake, considerando la forte ispirazione al film originario. Nel cast, ricordiamo Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka e Sakura Ando.

Il film avrebbe dovuto essere disponibile in Italia dal 1° al 6 dicembre 2023, tuttavia, a seguito dell'enorme successo, Nexo Digital ha comunicato che il periodo è stato esteso fino al 13 del mese; in ogni caso non riceverà alcun doppiaggio, rimanendo in versione originale giapponese sottotitolata in italiano. Se non l'avete ancora visto, ecco 5 cose da sapere su Godzilla: Minus One prima di andare al cinema.