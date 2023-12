Godzilla Minus One, annunciata la versione in bianco e nero! Uscirà anche in Italia?

In attesa di capire se Godzilla Minus One avrà davvero un sequel o meno, la casa di produzione Toho ha annunciato a sorpresa una riedizione del film di Takashi Yamazaki, Godzilla Minus One in bianco e nero.

L'annuncio, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, è arrivato sulla piattaforma di social media X, tramite la quale la Toho ha pubblicato un teaser trailer della versione monocromatica di Godzilla Minus One: questa versione, inoltre, avrà un titolo leggermente diverso, dato che è stata denominata Godzilla-1.0/C, Godzilla Minus One/Minus Color.

La nuova uscita uscirà nelle sale giapponesi venerdì 12 gennaio 2024, e agli spettatori che parteciperanno all'evento verrà consegnato anche un "70th Anniversary Original Art Board" con immagini sia giapponesi che americane, anche se saranno limitate a 300mila copie. Non è chiaro se e quando questa versione di Godzilla Minus One arriverà nel resto del mondo, Italia compresa, ma dato l'impressionante successo al botteghino della versione a colore nulla è da escludere. Ricordiamo che nei giorni scorsi Godzilla Minus One ha stabilito un nuovo record al box office americano diventando il film giapponese live-action con il miglior debutto di sempre negli USA, ed è anche rientrato nella shortlist dei migliori effetti visivi per gli Oscar 2024.

