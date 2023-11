Godzilla Minus One, 5 cose da sapere sul film prima di andare al cinema

Il trailer finale di Godzilla Minus One ha confermato che il nuovo film della saga originale di Godzilla sarà al cinema in Italia come evento dall'1 al 6 dicembre, distribuito da Nexo Digital.

In vista del debutto nelle sale nostrane, ecco 5 cose da sapere assolutamente su Godzilla Minus One prima di andare al cinema:

TOHO ha annunciato questo film il 3 novembre 2022 e lo ha distribuito un anno dopo, il 3 novembre 2023. Il 3 novembre è l'anniversario del film originale , il primo Godzilla di Ishiro Honda uscito nel 1954, una data che la TOHO considera come il "Godzilla Day". L'uscita del film ha coinciso anche con l'arrivo dei nuovi restauri 4K dei film originali di Godzilla realizzati dal laboratorio Togen Film di TOHO.

Godzilla Minus One è il primo film d'epoca della serie: la storia è ambientata poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, durante l'occupazione americana del Giappone e quindi quasi un decennio prima rispetto all'ambientazione dell'originale Godzilla del 1954. Secondo un opuscolo cinematografico pubblicato in Giappone insieme al film, Shin Godzilla di Hideaki Anno, l'ultimo film giapponese di Godzilla uscito nel 2016, aveva avuto un tale successo, sia dal punto di vista critico che finanziario, che la Toho ha avuto difficoltà a realizzare un nuovo episodio: tutte le ipotesi immaginate venivano prontamente bocciate perché non ritenute all'altezza del film del creatore di Neon Genesis Evangelion. Il regista Takashi Yamazaki propose l'idea originale di realizzare un film d'epoca, e la Toho finalmente si convinse.

Secondo Yamazaki, Godzilla Minus One è una riproposizione del film originale, dal quale riprende i temi fondamentali: "Amo il Godzilla originale e ho sentito che con questo film dovevamo rimanere fedeli al suo spirito, affrontando le problematiche della guerra e delle armi nucleari". Il primo film ha ispirato questo sequel anche fisicamente: invece di creare un nuovo ruggito per Godzilla, la troupe ha semplicemente proiettato il film originale e ne ha registrato dal vivo l'audio. Godzilla Minus One ha debuttato col 100% su Rotten Tomatoes, stabilendo un nuovo record per la saga sia originale giapponese sia per il franchise remake hollywoodiano. A tal proposito Gareth Edwards, autore dell'acclamato Godzilla hollywoodiano del 2014, è stato invitato alla premiere giapponese di Godzilla Minus One e, dichiarandosi estremamente geloso, ha affermato: "Così è come dovrebbe essere un film di Godzilla".

Godzilla Minus One sarà al cinema da domani 1 dicembre fino al 6 dicembre, distribuito come evento speciale da Nexo Digital in versione in lingua originale sottotitolata.